«Перуть одяг за нижчої температури, замість улюбленої сауни ходять до бані»: як економлять ресурси у Скандинавії

Через масові атаки дронів та російських ракет мільйони українців змушені годинами сидіти без електроенергії та економити. Один із головних принципів енергетичної політики більшість європейських — енергоефективність, тут заздалегідь планують комунальні витрати. Ми поспілкувались із жителькою Скандинавії та дізнались як у них економлять тепло та світло.

Тетяна Пікуліна мешкає у Фінляндії. Пояснює — тут до економії енергії відносяться відповідально, так як вона корисна не тільки для кожного жителя країни у зв'язку з особистою фінансовою економією, але і для всього суспільства, як безпека постачання енергії.

- Ця тема зараз дуже актуальна, тому що відхід від імпортованих з росії енергоносіїв відображається на споживчих цінах, — розповіла Тетяна «ФАКТАМ». — Важливо бути готовим як до коливань цін, так і до доступності енергії, тому кожній людині рекомендовано зробити запаси на 72 години їжі, води і по можливості енергії. Особливо важливо, що компанії підтримують ідею економії енергії, наприклад, деякі магазини почали відмикати холодильники з напоями, які охолоджують напої і продають напої теплими. Економія електроенергії під час пікового споживання, є важливою.

Фіни уникають непотрібного споживання в будні вранці між 8 ранку і 10 ранку і рано ввечері між 4 вечора і 6 вечора. В Фінляндії стартувала компанія «на градус менше», кожного фіна заохочують до конкретних заходів з енергозбереження. Мета компанії полягає в тому, щоб принаймні 75% фінів економили енергію та досягли постійного зниження споживання енергії в довгостроковій перспективі. Фіни уникають непотрібного споживання в будні вранці між 8 ранку і 10 ранку і між 4 вечора і 6 вечора, тобто намагаються менше використовувати техніку, яка споживає багато електроернегії.

Замість посудомийної машини фіни посуд миють вручну, замість робота-пилососа беруть віник у руки та прибирають. Заряджають телефони вночі, відключають один-два ліхтарі на вулиці. Перуть одяг за нижчої температури, замість улюбленої сауни ходять до бані. Багато хто придбав телевізори більш нових моделей, адже старі споживали більше електроенергії. Масляне опалення у приватних будинках фіни замінюють на теплові насоси і топлять каміни, аби зменшити витрати на опалення.

- Температура в приміщенні на 1 °C нижча = на 5% менше теплової енергії. Також експертки з енергоефективності закликають людей приймати душ не більше 5 хвилин, то ж фіни з розумінням поставились до цього і прислухаються.

При ефективному енергозбереженні домогосподарства можуть скоротити до 20% споживаної ними енергії. В Фінляндії стартувала компанія «на градус менше», кожного фіна заохочують до конкретних заходів з енергозбереження. По-перше, значно знизити температуру в усіх маловикористовуваних підсобних приміщеннях (сходах, складах, гаражах) і житлових приміщеннях. При зниженні температури в житлових будинках на один градус комбінована економія енергії відповідає річному споживанню до 90 000 окремо розташованих будинків з електрообігрівом.

Правильна температура для холодильника +5, а для морозильника -18 градусів. Кожен градус збільшує споживання електроенергії приблизно на 5 відсотків. Фіни протирають щодня електроприлади від пилу, бо повітря має циркулювати навколо і чисті прилади працюють ефективніше. Також в Фінляндії побудували вітрові парки. Це такі турбіни величезні, що крутяться і від вітру роблять енергію.

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