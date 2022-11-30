39.72 / 40.43 40.34 / 41.34
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Американські військові говорять про гостру необхідність передачі Україні літаків МіГ та F-16

14:15 30 листопада 2022
літаки МіГ

Колишній командувач військами НАТО в Європі заявляє, що «аргументація на користь відправлення МіГів в Україну повернулася». Американський адмірал Джеймс Ставрідіс у статті, розміщеній агентством Bloomberg, пише, що лідери країн Північноатлантичного альянсу розглядають можливість передачі бойових літаків в Україну. За його словами, повернулася дискусія про відправлення Україні МіГів, яку, як він нагадує, пропонувала Польща на початковому етапі війни. Американський військовий зазначає, що йдеться навіть про літаки американського виробництва, зокрема F-16, які, як пише Ставрідіс, не потребують складної підготовки. У статті для агентства Bloomberg адмірал пише, що якщо Україна не отримає літаки, росія завершить руйнування енергетичної інфраструктури України.

Ставрідіс визнає, що запаси високоточних ракет у росії вичерпуються, але сергій суровікін, головнокомандувач російських військ в Україні, який має значний досвід руйнівних килимових нальотів у Сирії, без вагань направить авіацію на Україну для знищення цілей традиційними «німими бомбами». Це, своєю чергою, призведе до жертв серед цивільного населення.

На думку американського адмірала, Україна може закріпити перевагу у наземній війні. Автор звертає увагу на більш високу мотивацію, проблеми призову в росії та постачання в Україну не тільки високотехнологічного озброєння, але й предметів першої необхідності. Він має на увазі важливе обладнання, необхідне в зимові місяці, в тому числі міномети, вантажівки, пальне, легке озброєння, прилади нічного бачення, теплий одяг, польові кухні та засоби зв'язку. Натомість російським призовникам наказали взяти спальні мішки і робити перев'язки з тампонів, наголосив Ставрідіс.

Оскільки Україна має перевагу у війні на суші, а росія — у жорстокій війні в повітрі, найкращим варіантом для Заходу було б значно збільшити допомогу, що стосується війни в повітрі, пише Ставрідіс і підкреслює: «Надання українцям інструментів для закриття неба може стати способом змусити росію до переговорів, можливо, вже навесні, за умови, що Зеленський і його армія будуть успішними в своїх наземних операціях».

Днями Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращий спосіб забезпечити тривалий мир в Україні — надати їй озброєння.

Читайте також: Системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети рф, — литовський Сейм

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Лічильник газу

У «Нафтогазі» навчили українців, як передавати дані лічильника та платити за газ за відсутності електрики

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту