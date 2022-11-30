Американські військові говорять про гостру необхідність передачі Україні літаків МіГ та F-16

Колишній командувач військами НАТО в Європі заявляє, що «аргументація на користь відправлення МіГів в Україну повернулася». Американський адмірал Джеймс Ставрідіс у статті, розміщеній агентством Bloomberg, пише, що лідери країн Північноатлантичного альянсу розглядають можливість передачі бойових літаків в Україну. За його словами, повернулася дискусія про відправлення Україні МіГів, яку, як він нагадує, пропонувала Польща на початковому етапі війни. Американський військовий зазначає, що йдеться навіть про літаки американського виробництва, зокрема F-16, які, як пише Ставрідіс, не потребують складної підготовки. У статті для агентства Bloomberg адмірал пише, що якщо Україна не отримає літаки, росія завершить руйнування енергетичної інфраструктури України.

Ставрідіс визнає, що запаси високоточних ракет у росії вичерпуються, але сергій суровікін, головнокомандувач російських військ в Україні, який має значний досвід руйнівних килимових нальотів у Сирії, без вагань направить авіацію на Україну для знищення цілей традиційними «німими бомбами». Це, своєю чергою, призведе до жертв серед цивільного населення.

На думку американського адмірала, Україна може закріпити перевагу у наземній війні. Автор звертає увагу на більш високу мотивацію, проблеми призову в росії та постачання в Україну не тільки високотехнологічного озброєння, але й предметів першої необхідності. Він має на увазі важливе обладнання, необхідне в зимові місяці, в тому числі міномети, вантажівки, пальне, легке озброєння, прилади нічного бачення, теплий одяг, польові кухні та засоби зв'язку. Натомість російським призовникам наказали взяти спальні мішки і робити перев'язки з тампонів, наголосив Ставрідіс.

Оскільки Україна має перевагу у війні на суші, а росія — у жорстокій війні в повітрі, найкращим варіантом для Заходу було б значно збільшити допомогу, що стосується війни в повітрі, пише Ставрідіс і підкреслює: «Надання українцям інструментів для закриття неба може стати способом змусити росію до переговорів, можливо, вже навесні, за умови, що Зеленський і його армія будуть успішними в своїх наземних операціях».

Днями Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращий спосіб забезпечити тривалий мир в Україні — надати їй озброєння.

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