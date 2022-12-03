Вивезли 10 вантажівок з вбитими та пораненими: у Генштабі розповіли про втрати рашистів

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по об'єктах громадянської інфраструктури, житлу мирних українців, а також намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Продовжується переміщення особового складу та військової техніки росіян для комплектування підрозділів, які зазнали втрат, повідомили у Генштабі.



Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка, Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка на сході нашої країни.



Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА типу «Орлан-10».



Українські ракетники та артилеристи вразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу та техніки та 4 інші важливі об'єкти російських окупантів.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у Токмаку Запорізької області до лікарень направили понад десять автомобілів з пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів.



Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти примусово відправляють на фронт мешканців територій, що тимчасово контролюються ними. Так, з підприємства «Донбасгаз» у Донецьку на війну проти України відвезли близько 900 чоловіків.



Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що росія хоче не лише знищити Україну та українців, а й вкрасти її історію, письменників, мислителів, духовне минуле. Але їй не вдасться це зробити. Україна вистоить та переможе ворога!

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