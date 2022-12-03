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Україна

Розділить війська рф надвоє: генерал ЗСУ розповів, яке місто стане місто стане «ключом» до Криму

19:45 3 грудня 2022
Окупанти у Мелітополі

Українська армія зможе розпочати звільнення тимчасово окупованого росією криму після деокупації Мелітополя у Запорізькій області. Вихід ЗСУ на узбережжі Чорного та Азовського морів створить умови для ударів по чорноморському флоту рф.

Про це написав військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко в авторській колонці на DT.UA.

Він звернув увагу, що наступ української армії у напрямку Токмака та Мелітополя розділить війська рф на східну та західну частини.

«Критичність становища, в якому виявиться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході», — зазначає Савченко.

Карта бойових дій на півдні України

При цьому генерал-майор зазначив, що вихід ЗСУ на узбережжя морів дозволить завдавати ударів по Керченському мосту, поромних переправах через Керченську протоку, а також по базах чорноморського флоту рф в Криму та новоросійську.

«Таким чином, російські війська будуть позбавлені можливості бити ракетами по Україні та втратять логістичні можливості», — переконаний експерт.

Нагадаємо, що після втечі з Херсона росія перетворює тимчасово окупований український Мелітополь на військову базу. Загарбники звезли до міста сотні мобілізованих військовослужбовців та почали розширювати шпиталі.

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