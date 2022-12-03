Мінус 510 окупантів та 8 безпілотників-розвідників: втрати рашистів за добу

Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні. За інформацією Генштабу, на ранок 3 грудня бойові втрати росіян становили 90 тисяч 600 людей убитими. Минулої доби було знищено 510 загарбників.

Окрім живої сили противника, ЗСУ знищили:

- танків — 2917 (+1) од.,

- бойових броньованих машин — 5886 (+3) од.,

- артилерійських систем — 1906 (+1) од.,

- вертольотів — 263 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1572 (+8),

- автомобільної техніки та автоцистерн-4472 (+8) од.

Українці дякують ЗСУ за відмінну роботу та вірять у Сили оборони та Україну, яка обов'язково переможе агресора.

Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти примусово відправляють на фронт мешканців територій, що тимчасово контролюються ними. Так, з підприємства «Донбасгаз» у Донецьку на війну проти України відвезли близько 900 чоловіків.

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