Інвестиції в обмін на «майже громадянство»: в яких країнах та за яку суму українці можуть отримати посвідку на проживання

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну багато співгромадян не просто виїхали за кордон, але і намагаються там закріпитися, наприклад, за допомогою посвідки на проживання.

У багатьох країнах таку можливість мають ті, хто купує нерухомість або ж інвестує гроші в економіку.

Що дає дозвіл на проживання, пояснює Обозрєватель.

В основному власники цього статусу мають право вільного в'їзду та виїзду та довгострокового перебування на території країни, що його видала. Також у деяких країнах (не у всіх) власник такої посвідки також отримує право на роботу.

Однак придбання нерухомості — не єдиний спосіб отримати дозвіл на проживання. Це можна зробити через шлюб, навчання, місце роботи тощо. У кожній країні свої правила щодо цього.

Порівняно недорого отримати посвідку на постійне проживання за інвестицію в нерухомість можна, наприклад, в Азербайджані (для цього потрібно купити в країні нерухомість на 60 тисяч доларів) або в Туреччині (50 тисяч доларів), проте в останній є різниця між посвідкою на проживання, що дає право отримати громадянство по натуралізації, і так званою туристичною (інвестицій у цьому випадку не потрібно).

Є також країни, де дозвіл на проживання дається незалежно від суми купівлі нерухомості — до них відносяться Албанія, Угорщина, Північний Кіпр, Сербія, Чорногорія та Вірменія (проте там від вас вимагатимуть здати майно в оренду).

Недешево обійдеться посвідка на проживання в Бахрейні (від 530 тисяч доларів), Іспанії (від 500 тисяч) та на Кіпрі (від 300 тисяч доларів).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чи зараховується українцям у пенсійний стаж час роботи у Чехії, Німеччині та Польщі.

Фото uainfo.org/

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