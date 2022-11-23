Кинули на підлогу і побили: в окупованому Криму викладача жорстоко покарали за «Червону калину»

У Сімферополі, де у вересні на весіллі танцювали під «полегшений» варіант пісні січових стрільців «Червона калина», за відео цієї пісні у російській соцмережі затримали колишнього викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова.

Андрій Білозеров

Силовики жорстко побили чоловіка та заарештували на 14 діб, повідомляє інтернет-ресурс Холод.

За словами Андрія, до його помешкання у гуртожитку прийшли о 6:10 28 жовтня.

«Мене обличчям у підлогу, практично без одягу, в одних трусах, вибачте, кладуть, надягають наручники і починають бити ногами по нирках, животі, грудях. Куди потрапили — туди і вдарили», — розповів він про те, що сталося.

Під час обшуку у нього конфіскували ноутбук, телефон та документи, у т.ч. український паспорт, дипломи, трудову та санітарну книжки доправили до Центру протидії екстремізму у Сімферополі, де склали протокол про використання нацистської символіки (стаття 20.3 КпАП).

А за нібито вчинений опір під час затримання Білозерова помістили під адміністративний арешт на 14 діб.

У вересні чоловіка вже заарештовували на 13 діб, що стало приводом для його звільнення з технікуму. Тоді приводом став ролик у мережі, на якому викладач та кілька студентів дивляться відео, на тлі якого звучить українська пісня про безпілотника Bayraktar.

Нагадаємо, у середині листопада активісти підпільного руху «АТЕШ» заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військовослужбовців, які проходять реабілітацію у місцевих шпиталях.

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