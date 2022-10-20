Україні доведеться докуповувати газ на зиму: що відомо

Через удари російських загарбників по об'єктах критичної інфраструктури України, а також недостатню кількість газу у підземних сховищах, Києву доведеться докуповувати газ, щоб пройти опалювальний сезон.



Наразі, за словами голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка, у підземних газосховищах закачано 14,2 млрд кубометрів блакитного палива. Згідно з літнім планом Кабміну, мали закачати 19 млрд кубів, передає «Інтерфакс-Україна».



За словами чиновника, 14 млрд кубів газу вистачило б на опалювальний сезон «за звичайних умов». У воєнний час, враховуючи проблеми в електроенергетиці, Україні може знадобитися додатковий імпорт газу.



«Є зараз проблеми в електроенергетиці і варто очікувати, що вони будуть і взимку. Тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, швидше за все, необхідно буде імпортувати», — сказав Вітренко.



Нагадаємо, внаслідок масованих російських атак за останній тиждень в Україні пошкоджено до 40% енергоінфраструктури, що призводить до необхідності суттєвої економії електроенергії. Альтернативою вугільній генерації може бути газова.



Раніше повідомлялося, що Україна планує у майбутньому отримувати газ з Норвегії через Данію та Польщу по нещодавно відкритому газопроводу Baltic Pipe. Домовленості про постачання вже є, проте коштів на закупівлю газу немає.



«ФАКТИ» писали про те, які речі потрібно мати вдома на випадок відключення світла та газу.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram