«Перед рашистами ні за які гроші»: Софія Ротару відмовилась від виступів у рф

Софія Ротару, яка відзначила свій ювілей в Україні, кілька років не приїжджала в рф, а зараз вона відмовляється виступати у країні-агресорці. Про це рашистським ЗМІ розповів колишній директор Софії Ротару Сергій Лавров. Саме він раніше організовував виступи української зірки в росії. За його словами, дзвінки від замовників йому лунають постійно, багато хто хоче бачити виконавицю хіта «Одна калина» в себе на святі, а також цікавляться вартістю. Та сама артистка категорична. Цілком очевидно, що це через війну, яку розв’язав кремль в Україні, адже днями співачка опублікувала наслідки ракетних ударів в столиці та зазначила, що її серце розбите.

«Зараз не час виступати, Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї предостатньо. Я, чесно кажучи, навіть їй не дзвоню і нічого не пропоную. Розумію, що в такий непростий час вона виходити на сцену не буде. Софія Михайлівна завжди була принциповою. Якщо вона не хоче виступати, її ні за які гроші не витягнеш на сцену. У такі моменти вона навіть не дає озвучити замовникам ціну», — заявив Лавров.

Він також розповів, що всупереч чуткам, Ротару не так важливі гроші за виступи. Вона спокійно може відмовитися від великого гонорару і виступу у статусної персони, промінявши все це на час з родиною. За даними ЗМІ, раніше виступ артистки стартував від 100 тисяч євро. Виходить, за сезон вона втрачає мільйони гривень, але не радує своїм голосом вбивць із росії.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару у соцмережі прокоментувала ракетний обстріл Києва.

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