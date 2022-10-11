Серце розбите: Софія Ротару порушила мовчанку у соцмережах після обстрілу Києва

Українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно відзначила своє 75-річчя, вперше за довгий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками.

Артистка не змогла пройти повз масованого ракетного удару по столиці, який ворог здійснив 10 жовтня. На своїй сторінці в Instagram у сторіз вона опублікувала кадри дитячого майданчика з величезною вирвою, фотографії машин, що згоріли, та пошкоджений бізнес центр.

Фото зі сторінки Софії Ротару

«Київ. 10.10. 2022», — так підписала моторошні кадри Софія Ротару, прикріпивши до них емодзі у вигляді розбитого серця.

Фото зі сторінки Софії Ротару

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення артистка майже не з'являється на публіці і своїми дописами підтримує рідну Україну. Вперше про кривавий режим путіна вона заговорила після вибухів в торговому центрі у Кременчуці, де загинуло 28 людей. Своє 75-річчя Софія Михайлівна не святкувала через війну, а просто поїхала в рідне село Маршинці на Буковині, і провела час у колі рідних.

Нагадаємо, що 10 жовтня російська співачка Алла Пугачова, яка поверталася на короткий термін до росії та знов поїхала за кордон, у соцмережах написала, що «молиться за мир на святій землі».

Фото oligarh_media

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