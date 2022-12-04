Новинський та компанія: стало відомо, проти кого з церковників УПЦ та які санкції запроваджено РНБО

У санкційний «церковний список» РНБО, рішення якої введено в дію президентським указом, потрапили 10 осіб, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією.

Імена тих, хто потрапив до списку, назвали в СБУ:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

У спецслужбі зазначили, що більшість фігурантів цього списку наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Зазначені особи виступали з різними ініціативами, зокрема:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію росії в Україні.

«Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення. Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності», — додали в СБУ.

Нагадаємо, що правоохоронці продовжують проводити контррозвідувальні заходи на території єпархій УПЦ (МП) у різних регіонах України.

Фото СБУ

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