Новинський та компанія: стало відомо, проти кого з церковників УПЦ та які санкції запроваджено РНБО
У санкційний «церковний список» РНБО, рішення якої введено в дію президентським указом, потрапили 10 осіб, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією.
Імена тих, хто потрапив до списку, назвали в СБУ:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
У спецслужбі зазначили, що більшість фігурантів цього списку наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Зазначені особи виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію росії в Україні.
«Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення. Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності», — додали в СБУ.
Нагадаємо, що правоохоронці продовжують проводити контррозвідувальні заходи на території єпархій УПЦ (МП) у різних регіонах України.
Фото СБУ69
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