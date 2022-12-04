Викрадене з України зерно розповсюджується суднами, що належать або управляються Петром Ходикіним, який володіє, серед іншого, компанією «РІФ Трейдинг», найбільшим російським експортером зерна і основним гравцем на світовому ринку. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому американським виданням Wall Street Journal.

Видання вже повідомляло про організовану крадіжку зерна на окупованих росією українських територіях, описуючи складну систему, за допомогою якої контрабандисти перевозили велику кількість незаконно отриманих товарів зі східної України на Кримський півострів, анексований росією в 2014 році.

«Наступним етапом контрабандного процесу є передача вкраденого українського зерна з Криму світовим покупцям. Флотилія невеликих суден переправляє зерно, як правило, з кримського порту Севастополь, до великих вантажних суден, що чекають у морі, на які вантаж перевантажується за допомогою суден, обладнаних кранами, — описує WSJ. — Севастополь — військовий порт, база Чорноморського флоту росії. Потім більші вантажні судна йдуть у віддалені порти. Такі морські перевезення можуть допомогти замаскувати первинне джерело походження товарів, від яких покупці можуть відмовитися, якщо виникне підозра, що вони походять з окупованих росією українських територій».

Іноді крадене українське зерно змішують з російським, щоб ще більше приховати його походження, йдеться у журналістському розслідуванні.

Українська влада та аналітики морського та зернового ринків визначили Севастополь як ключовий пункт перехоплення краденого зерна, що ввозиться вантажівками та залізницею зі сходу України. З початку березня по жовтень з порту Севастополя було відвантажено у світ близько 848 400 тонн зерна, зокрема, пшениці та ячменю, що майже у 15 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, згідно з підрахунками женевської організації AgFlow, яка займається дослідженням сільськогосподарських ринків. Під час одного з таких морських перевезень, після виходу з порту Севастополя, плавучий кран, що належить компаніям, пов'язаним з Ходикіним, перевантажив зерно на велике судно, що належить тим же компаніям. Інцидент стався поблизу Керченської протоки, яка з'єднує Азовське море з Чорним, за даними української розвідки та морських аналітиків, вивчення супутникових знімків та даних доставлення.

Bosphorus Observer допоміг ідентифікувати деякі з суден, причетних до контрабанди в Керченській протоці, шляхом зіставлення перевірених фото- і відеоматеріалів з супутниковими знімками, виділяючи такі характеристики, як розташування кранів і люків на суднах.

Нагадаємо, російські окупанти крали в Україні не тільки зерно, а й склади, дорогу сільгосптехніку і будматеріали.

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