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Гроші

Переселенцям у п'яти областях виплатять додатково по 2200 гривень: хто може претендувати на допомогу та як її отримати

11:45 4 грудня 2022
Виплати

В Україні, де нещодавно посилили контроль за переселенцями, сім’ї внітрішньо переміщених осіб, що переселилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the Children.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію (800 609 845) або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.
Сума допомоги складає 2220 гривень. Гроші надійдуть на банківський рахунок протягом 3 місяців.

Отримати допомогу мають право родини ВПО, яккі були переміщені протягом 30 днів і не мають безпечного місця проживання, а також постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування внаслідок провелення воєнних дій.

Також на отримання допомоги мають право домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла та відповідають хоча б одному критерію вразливості:

- домогосподарство ведеться жінкою;
- домогосподарство ведеться особою похилого віку (60+);
- домогосподарство ведеться особою з інвалідністю;
- домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);
- домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою похилого віку (60+);
- домогосподарство з двома та більше дітьми;
- домогосподарство з дитиною/дітьми під опікою;
- домогосподарство з вагітною жінкою або жінкою, що годує грудьми (з дитиною/дітьми віком до 2 років).

Як писали «ФАКТИ», уряд постановою № 1195 від 21 жовтня оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій та цивільному населенню, яке евакуюється з населених пунктів, що розташовані в районах проведення бойових дій у безпечні райони.

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