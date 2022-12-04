Переселенцям у п'яти областях виплатять додатково по 2200 гривень: хто може претендувати на допомогу та як її отримати

В Україні, де нещодавно посилили контроль за переселенцями, сім’ї внітрішньо переміщених осіб, що переселилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the Children.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію (800 609 845) або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Сума допомоги складає 2220 гривень. Гроші надійдуть на банківський рахунок протягом 3 місяців.

Отримати допомогу мають право родини ВПО, яккі були переміщені протягом 30 днів і не мають безпечного місця проживання, а також постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування внаслідок провелення воєнних дій.

Також на отримання допомоги мають право домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла та відповідають хоча б одному критерію вразливості:

- домогосподарство ведеться жінкою;

- домогосподарство ведеться особою похилого віку (60+);

- домогосподарство ведеться особою з інвалідністю;

- домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

- домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою похилого віку (60+);

- домогосподарство з двома та більше дітьми;

- домогосподарство з дитиною/дітьми під опікою;

- домогосподарство з вагітною жінкою або жінкою, що годує грудьми (з дитиною/дітьми віком до 2 років).

Як писали «ФАКТИ», уряд постановою № 1195 від 21 жовтня оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій та цивільному населенню, яке евакуюється з населених пунктів, що розташовані в районах проведення бойових дій у безпечні райони.

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram