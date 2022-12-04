У Овнів закінчиться «чорна смуга», на Скорпіонів чекають «шахи» в сім'ї та на роботі: гороскоп на тиждень з 5 по 11 грудня 2022 року

Астрологи, які раніше розповіли, для яких трьох знаків зодіаку грудень стане успішним, попередили, що тиждень першого місяця зими з 5 по 11 число може бути вкрай контрастним.

Про те, як потрібно правильно приймати та долати проблеми кожному із знаків зодіаку, пише slovofraza.com.

Овен

Якщо у Овнів зараз йде чорна смуга, або вона почнеться, скажімо, у вівторок чи п'ятницю, то до кінця тижня вона закінчиться. Головне — не поспішати з рішеннями і у жодному разі не ризикувати. Астрологи радять тимчасово призупинити експансію у бізнесі та у роботі. Потрібно сфокусуватися на простих завданнях і не ставити собі недосяжних цілей. Овнам необхідно перестати перевіряти себе на міцність, особливо наприкінці тижня, коли ослабне Венера. Загалом тиждень може для них бути спокійнішим, ніж для інших Знаків, але не набагато. Краще виявити обережність.

Телець

У Тельців вже у вівторок можуть почати закриватися та блокуватися чакри. Їхня неправильна робота призведе до зниження потенціалу, енергетики, фізичних та інтелектуальних сил. У результаті тиждень відзначиться поганим настроєм, зниженою мотивацією. Раніше ми розповідали, як можна уникнути блокування чакр та здобути щастя. Не забувайте, що в цей період будуть і хороші, позитивні дні. Наприклад, до таких можна віднести понеділок та четвер. У ці дні планети відзначаться сприятливими та дуже потужними для Тельців аспектами.

Близнюки

Близнюкам цього тижня краще не розпочинати нових справ. Виняток становитимуть справи, спрямовані на покращення настрою та здоров'я. Наприклад, можна спробувати сісти на дієту або почати ходити до спортзалу, басейну. З вівторка Меркурій почне негативно впливати на настрій та енергетику цих людей. Залишок місяця і цей тиждень особливо буде досить складним для Близнюків. З іншого боку, цей період їх багато чого навчить. Безтурботність у сім'ї та робочому колективі може бути порушена суперечками. Бажано оминати всіх токсичних людей.

Рак

Ракам цього тижня астрологи наполегливо радять вилікувати свою хронічну втому. Для початку потрібно перестати тиснути на газ до упору, дозволивши собі трохи розслабитись та відпочити від надто складних завдань. Якщо на шляху Раків зустрінуться дилеми, доведеться відкласти їхнє рішення на наступний тиждень. Якщо ухвалення важливого рішення підтискає, можна спробувати прийняти його в один із днів сили цього тижня — у понеділок чи четвер. Ракам краще нічого не втрачати, адже втрачене може вже ніколи не повернутись. Мова не тільки про фізичні предмети, а й про кохання, дружбу.

Лев

Левам цього тижня доведеться більше працювати, менше відпочивати. Меркурій зробить тиждень нервозним, але Леви зможуть упоратися з усім, що їм доведеться пережити. Істотну роль цьому може зіграти цілющий сон. Потрібно ефективно відпочивати ночами і не втомлюватися зайвий раз домашніми справами. Астрологи рекомендують займатися лише тим, що дарує насолоду. Це допоможе Левам направити вектор думок у правильний бік. Дуже важливо не потопати у самоаналізі та не думати про минуле. Наразі потрібно фокусуватися на теперішньому.

Діва

Дівам у певні дні цього тижня доведеться зіткнутися зі втратою енергетики. Щоб успішно заповнювати нестачу сил, можна скористатися порадами про те, як зарядитися успіхом та енергією на весь день. Особливо важливим це буде у вівторок та наступні дні тижня. Перше, про що варто пам'ятати всім Дівам у період з 5 по 11 число — поспіх надто небезпечний. Краще трохи відставати від конкурентів, зате при цьому не мати жодних побічних проблем через недороблені завдання. Ще важливо якнайшвидше займатися врегулюванням розбіжностей.

Терези

Терезам потрібно уникати негативних емоцій. Стрес дуже сильно впливає на організм, особливо у періоди слабкої Венери. Саме тому п'ятниця, субота та неділя для Терезів мають пройти на позитивній хвилі. Для цього важливо займатися улюбленими справами, не втомлюватись. Діяти з натхнення зараз заборонено, адже інтуїція буде ослаблена. Краще прислухатися до мудрих порад рідних та близьких, найкращих друзів. Важливо прагнути стабільності у всіх сферах, а також стримати свої апетити, переставши витрачати занадто багато грошей на дрібнички.

Скорпіон

Кожен Знак має свої творчі здібності. Важливо постаратися розкрити їх якнайшвидше. Скорпіони в цьому плані в період з 5 по 11 число будуть досить успішними, але застосувати ці здібності на практиці буде не так просто, як здається. Можливі сварки в сім'ї та жорстка конкурентна боротьба у роботі та бізнесі. Якщо розглядати кожну битву як складну шахівницю, то Скорпіонам потрібно грати білими. Тобто робити перший крок. Також варто приберегти для пізньої гри свої найсильніші фігури, поступившися пішаком. Важливо економити час та сили.

Стрілець

Стрільцям цього тижня не варто обговорювати із сторонніми п'ять важливих речей. Взагалі, зараз варто бути менш балакучими та відкритими, тому що оточуючі можуть використовувати будь-яку інформацію проти Стрільців. Астрологи нагадують представникам цього Знаку, що приємні життєві зміни завжди починаються з малого. Не треба поспішати і думати, що щастя нагряне, вибивши двері ногою. Так не буває, особливо зараз, коли Меркурій та Венера у жахливому становищі. Тим не менш, Нептун і Юпітер зараз, навпаки, сильні, що може трохи покращити ситуацію.

Козеріг

Це буде досить плідний період для домашніх справ та турбот, легких робочих проектів, але точно не для ризиків та підвищеної продуктивності. Залишатися на роботі занадто довго Козерогам не варто. Водночас можна зайнятися самоаналізом і спробувати переосмислити все, що відбувається. Усі труднощі та проблеми цього тижня варто сприймати як можливість стати кращими. Всім тим, хто не вірить у силу думки, варто ознайомитись із законом тяжіння. Козероги, які впевнені в собі і не мають сумнівів — найсильніші та найудачливіші люди у всьому зодіакальному колі.

Водолій

Водоліям варто спробувати позбутися негативних спогадів. Це буде сприятливий час для того, щоб спробувати очистити свідомість від усього зайвого. Звісно, не всі планети допомагатимуть у цьому, але ймовірність подолати невпевненість і страхи буде чималою. Всі жахливі думки досить швидко пройдуть і не залишать сліду у душі Водоліїв. Те саме стосується і поганих подій. Вони виявляться швидкоплинними та ефемерними, тому гнівити долю зараз точно не варто. Натомість краще спробувати сфокусуватися на чомусь хорошому.

Риби

З 5 по 11 грудня Рибам необхідно братися за ті справи, які вже немає можливості відкладати у далеку скриньку. Найсприятливіший день тижня — 5 грудня. Першого дня тижня Рибам варто пам'ятати про прикмети понеділка, щоб притягнути до себе більше щастя та удачі. Люди зазвичай поділяються на дві групи — на миротворців і тих, хто спричиняє безладдя. Представникам цього Знаку варто залишитися просто спостерігачами і не примикати ані до тих, ані до інших. Це збереже їм нерви та гарний настрій, який вже у вівторок намагатиметься зіпсувати Меркурій.

Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень-2022, а також матеріал про те, яким двом знаком зодіаку повний місяць 8 грудня принесе багатство, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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