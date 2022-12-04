В Україні призупиняють планові госпіталізації до медустанов: МОЗ назвало причину
Міністерство охорони здоров'я через постійні обстріли критичної інфраструктури просить тимчасово припинити планові госпіталізації по Україні. КМДА вже направила відповідні рекомендаційні листи до медзакладів столиці. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
Згідно з листом МОЗ, що є в розпорядженні видання, така необхідність викликана через російську агресію і можливі аварійні вимкнення електро-, тепло- та водопостачання, повідомляє РБК-Україна.
Крім того, в медзакладах регіонів та Києва просять перевірити можливість використання резервного живлення, тепла, незалежних джерел водозабору, запасу ліків тощо.
«Важливо зазначити, що рішення про плановість госпіталізації ухвалює лікар. Водночас є окремі стани — не ургентні, коли, наприклад, зволікання навіть з плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може ухвалювати рішення про госпіталізацію. І ніхто не скаже йому, що цей випадок є плановим чи не плановим. Це відпрацьований механізм. Ми вже його застосовували під час спалаху COVID-19», — пояснила Вишневська.
Як писали «ФАКТИ», раніше в КМДА назвали, які торгові точки будуть працювати у разі нових ударів росіян по критичній інфраструктурі України та повній відсутності внаслідок цього електропостачання.118
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