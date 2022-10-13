«Це — очевидно»: Макрон розповів про ядерну відповідь Франції у разі удару росії по Україні

росія місяцями шантажує світ своєю ядерною зброєю. За цією ситуацією постійно стежать не лише в Україні, а й у США, НАТО та інших країнах-союзниках Києва. Нещодавно Пентагон повідомив, що США поки не бачать ознак того, що президент росії володимир путін прийняв рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Так, президент Франції Еммануель Макрон у прямому ефірі France 2, відповідаючи на запитання журналіста, заявив, що його країна не відповідатиме ядерною зброєю у разі тактичного ядерного удару росії по території України.

«Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні», — заявив Макрон.

На уточнення журналіста, що це не призведе до ядерної відповіді Франції, Макрон відповів ствердно: «Це очевидно».

За його словами, сьогодні про ризики ядерного удару по Україні не треба говорити надто багато, адже, мовляв, стримування працює.



«рф має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання є чіткою. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато хто говорить про це», — підкреслив Макрон.

Він вважає, щоб уникнути «будь-якої ескалації конфлікту», Париж повинен продовжувати допомагати Києву «боротися і будувати світ», а також не допускати «поширення конфлікту географічно чи вертикально, тобто за допомогою хімічної чи ядерної зброї».

Раніше в інтерв'ю «Фактам» український журналіст Дмитро Гордон розповів, чи застосує кремлівський диктатор ядерну зброю.

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