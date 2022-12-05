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«Намагалась загубитись»: зрадниця Лорак «потусила» на святі путініста Кіркорова

22:30 5 грудня 2022
Куйок

Поки рашисти бомблять українську територію та вбивають людей, уродженка Буковини розважається у росії, де наразі проживає та будує кар’єру. Днями Лорак несподівано приїхала на свято на честь доньки путініста Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії. Як повідомляють рашистські ЗМІ, серед зіркових гостей — Сергія Лазарєва, репера Дави, Єгора Крида та інших, артистка намагалася загубитися, просила не звертати на неї увагу, але господар будинку вирішив особливо відзначити її появу.

Свято пройшло в колі друзів і рідних Кіркорова, який, до речі, порадив своїй зірковій кумі мовчати про війну в Україні. Торік він організував для доньки цілу виставу в стилі диснеївського мультфільму «Круелла».

Що ж стосується Лорак, то її збентеження зрозуміле, адже зрадниці нині ніде не раді, крім країни-терористки. Співачка нещодавно потрапила до списку персон, що загрожують національній безпеці України. Також санкції введено проти Таїсії Повалій, Анни Сєдокової та Регіни Тодоренко. До слова, 7 грудня «голубка миру» Ані Лорак уперше за довгий час вийде на російську сцену в збірному концерті на честь майбутніх новорічних свят.

Нагадаємо, що Ані Лорак не хочуть чути в Європі, її виступи у Німеччині та Чехії скасували.

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