Запроданка Ані Лорак пробила чергове дно

Запроданка Ані Лорак, яка від початку російського вторгнення мовчить про війну та продовжує працювати в рф, пробила чергове дно. Вона опублікувала допис в Інстаграм, в якому вкотре вразила своїми недалекими роздумами. Цього разу «голуб миру» назвала війну в Україні хаосом, перемогти який зможе тільки любов.

«Коли хаос руйнує мрії людей, тільки любов може навести лад. З'єднатися із собою, слухати душею…» — написала Ані Лорак та додала гламурну світлину, на якій у білій спокусливій сукні позує на тлі моря.

Українців обурило така публікація, яка виглядає як знущання. В коментарях вони вибухнули обуренням та пишуть, що Лорак пробила чергове дно. Також її запрошують показати свою любов на Батьківщині, відвідати ті міста й села, де російська армія дійсно створила хаос і розруху.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак відпочивала з донькою Софією в Іспанії. Артистка час від часу з’являється в Москві, дає там інтерв’ю, у рф на грудень у неї заплановані концерти.

Ще одна запроданка MARUV, яка також мовчить про війну, вперше після народження дитини звернулася до шанувальників.

Фото — Інстаграм Ані Лорак.

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