Вибух в українському посольстві — не єдиний вчорашній теракт в Іспанії проти України

Вибух у Мадриді бандеролі, адресованої послу України в Іспанії, суддя Хосе Луїс Калама кваліфікував після вивчення попереднього звіту поліції як теракт. І, схоже, лише перший у серії. Поки поліція працювала на місці злочину у дворику нашого посольства у Мадриді, схожу бандероль отримали у штаб-квартирі компанії з озброєння Instalaza у Сарагосі.

На щастя, тут все обійшлося без жертв. Співробітники компанії не відкривали підозрілого відправлення, а одразу викликали представників поліції, Цивільної гвардії та медиків. Ті оточили пару кварталів й здійснили контрольований вибух. Після чого зібрали залишки бандеролі та вибухового пристрою, що містився в ній, на експертизу. Попередньо, мадридська та сарагоська бомби були ідентичними.

Крім ідентичності вибухових пристроїв, однією з причин, чому можна розглядати ці випадки як серію (і, можливо, ще не закінчену), може бути те, що Instalaza постачає озброєння в Україну. 1370 гранатометів та 700 тисяч патронів до стрілецької зброї, вироблених цією фірмою, ще у березні були доставлені в Україну у першій партії озброєння як допомога від іспанського уряду, повідомляє abc.es.

Вони допомогли українцям знищити тисячі росіян, сотні російських танків та іншої броньованої техніки.

Причетні до цих терактів росіяни, чи посилки підготовлені місцевими прихильниками путіна, поки що невідомо.

Також читайте у «ФАКТАХ»: росія планує теракт на АЕС у Білорусі з метою звинуватити Україну, — розвідка

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram