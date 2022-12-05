Рашисти грабують будинки на окупованій частині Херсонщини та вивозять сільгосппродукцію до росії, — Генштаб

У понеділок, 5 грудня, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема, під удар потрапили енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Генштабу, підрозділи російських окупаційних військ продовжують знущатися з цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України.

Так, у Старобільську Луганської області продовжується заселення мобілізованих окупантів у приватних будинках мирних жителів.

У селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивозити запаси сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію росії.

Почастішали випадки пограбувань приватних будинків, які розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро, тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У зв'язку зі значними втратами у підрозділах рашистів у Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні Сили ППО збили понад 60 з понад 70 ракет, випущених окупантами по території України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО. «Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира подяка партнерам за надані системи ППО та ПРО», — написав він.

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