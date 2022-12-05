«Його автомобіль наїхав на вибуховий предмет»: загинув офіцер з Волині

У Володимирі-Волинському попрощалась із жителем міста, який віддав життя за мирне небо над Україною — майором Олегом Митошопом.

Місцеві зустріли навколішки коридором шани вздовж вулиць, яким рухався автомобіль з написом «На щиті». А наступного дня полеглого бійця відспівали у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

«Труна, вкрита синьо-жовтим стягом, потопала у квітах, а сліз не міг втримати жоден із присутніх, — повідомляє Володимирська міська рада. — Полеглий Герой Олег Митошоп був людиною честі, адже за першим покликом узяв до рук зброю, аби захистити свою родину, свою рідну землю від ворога. Останні роки життя він присвятив військовій службі та громадянському обов’язку, сподіваючись невдовзі повернутись додому з перемогою.

51-річний Олег Митошоп пройшов гарт війною іще під час мобілізації до війська у 2014 році, витримавши не один пекельний бій. У січні 2020 року він знову повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт. Навесні цього року, відзначившись у бойових діях та виконанні завдань по відбиттю російської військової агресії, Олегу Митошопу було присвоєне звання майора".

Відомо, що офіцер загинув у бою на Харківщині 25 листопада. Його автомобіль наїхав на вибуховий предмет. Від отриманих травм Олег Митошоп загинув на місці. У чоловіка залишилась дружина та двоє синів. Поховали полеглого бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.

Нагадаємо інтерв’ю журналіста Костянтина Реуцького: «Ми зараз на фронті змушені працювати, як величезна м’ясорубка».

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