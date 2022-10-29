Чехія відзначила День незалежності з путіним у мішку для трупів

Чехія підтримує Україну не тільки наданням прихистку нашим біженцям. Вона стала першою країної, що прислала до нас важке озброєння після початку масованого рашистського вторгнення, і донині послідовно підтримує нас у боротьбі проти агресорів. А 28 жовтня банер із чеського та українського державних прапорів вивісили на будівлі МВС Чехії.

Між прапорами з чорного мішка для трупів виглядало обличчя путіна. Таким чином дружня нам держава відзначила День виникнення незалежної Чехословацької Республіки.

«Ми знаємо, хто наш друг, який спливає кровʼю і за нашу свободу. А ще ми також знаємо, хто наш ворог, і ми не дамо йому вкрасти ні поняття про патріотизм, ні наш прапор», — написав у Твіттері очільник чеського МВС Віт Ракушан (міністр мав на увазі, що росія узяла собі прапор з тими ж кольорами, що й Чехія. — Авт.)

День виникнення незалежної Чехословацької Республіки, чеський День незалежності, встановлений на честь проголошення незалежності від Австро-Угорщини 28 жовтня 1918 року, а та об'єднання Чехії і Словаччини у Республіку Чехословаччину.

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