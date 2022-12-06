Президент України Володимир Зеленський подякував Силам оборони, які напередодні під час чергової масованої ракетної атаки збили більшість ракет, які ворог випустив по нашій країні.

«Головний результат — 70 російських ракет прийшло, більшість збито. „Калібри“, Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань „Схід“, „Південь“ і „Центр“. Молодці! Дякую й партнерам — за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета — це конкретний доказ, що терор можна перемогти», — сказав він у своєму відеозверненні.

Президент додав, що російський терор знову зачіпає сусідні держави, згадавши про перебої з електрикою в Молдові. За його словами, це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів — це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону.

«Коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання — зупинити терор», — зазначив Володимир Зеленський та нагадав, що атаку було здійснено у чергову річницю підписання Будапештського меморандуму, якими країни-підписанти, у тому числі й росія, гарантували територіальну цілістність України.

«Щось просто підписати з цими терористами — миру не буде. Щось просто погодити з ними — точно порушать. Віддати росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього», — резюмував президент України.

Ракетний удар було завдано по багатьох регіонах України. Зокрема, по Вінничині, Одесчині, Дніпропетровщині. Багато населенних пунктів були відключені від електрики та водопостачання.

Фото Офісу президента

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