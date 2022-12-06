Слідами Медведчука: брат нардепа-зрадника Царьова просить про обмін (відео)

СБУ довела вину брата колишнього «регіонала» Олега Царьова у тероризмі — Михайла Царьова, якого затримали у травні цього року, було засуджено до реального терміну ув'язнення, проте він просить, аби його передали росії в рамках обміну.

«За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту „новоросія“ Олега Царьова», — повідомили в СБУ та додали, що враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Засуджений здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури, за що окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Наразі Михайло Царьов, як свого часу і кум путіна Віктор Медведчук, просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів. Він звернувся до свого брата Олега Царьова з проханням посприяти обміну.

Нагадаємо, що під час обміну полоненими 6 грудня вдалося повернути 60 українських військових — офіцерів, сержантів та рядових. Серед них — захисники Маріуполя.

Фото — скріншот

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