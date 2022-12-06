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Суспільство та люди

«У Бобруйск, тварино»: у Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому відправлять «Зооконтролю»

18:02 6 грудня 2022
Пам'ятник Пушкіну у Дніпрі

В українських містах триває кампанія з демонтажу пам'ятників радянським та російським діячам. Так, нещодавно у Харкові було демонтовано погруддя Олександра Пушкіна. А днями у Дніпрі розпочнеться демонтаж пам'ятників Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим.

Як повідомив мер міста Борис Філатов, міська влада неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою. Але до сьогодні рішення так і не було ухвалено.

Тому сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення про перенесення пам'ятників на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

«Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть», — додав Філатов.

Нагадаємо, що в Одесі міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятників Катерині II та Олександру Суворову. Пам’ятники «Засновникам Одеси» та Суворову тимчасово перенесуть до Одеського художнього музею.

Фото з Вікіпедії

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