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Спорт

Вихованець «Динамо», який став чемпіоном світу, зробив пропозицію коханій (фото)

17:58 6 грудня 2022
Георгій Цитаїшвілі з нареченою Софією

22-річний вихованець київського «Динамо» Георгій Цитаїшвілі, який у 2019-му став у складі молодіжної збірної України чемпіоном світу, вирішив розлучитися з холостяцьким життям.

Футболіст, який у 2021-му прийняв рішення виступати за збірну Грузії, яка є його історичною батьківщиною, зробив пропозицію своїй красуні-коханій Софії під час відпустки, яку пара проводить на острові Пхукет у Таїланді. Георгій організував романтичну обстановку та почув заповітне «Так!», а потім закохані поділилися яскравими фотографіями зі своїми підписниками в Instagram.

Зазначимо, що нинішній сезон Цитаїшвілі, контракт якого, як і раніше, належить «Динамо», проводить на правах оренди в польському «Леху». У всіх турнірах Георгій провів 23 матчі, в яких забив 1 м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Забарний зробив романтичну пропозицію своїй дівчині.

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