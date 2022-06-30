Чемпіон світу самовільно залишив «Динамо» та продовжить кар'єру за кордоном

Грузинський півзахисник київського «Динамо» Георгій Цитаїшвілі, який став у складі молодіжної збірної України чемпіоном світу в 2019-му (автор одного з трьох голів у фіналі проти Південної Кореї), залишив розташування команди, яка перебуває на зборах у Швейцарії.

При цьому поїхав футболіст самовільно, не погодивши свій вчинок ані з керівництвом «біло-синіх», ані з тренерським штабом. Як повідомляє журналіст Томаш Влодарчик, динамівець уже прибув до Польщі для проходження медогляду та близький до підписання контракту з чемпіоном країни — «Лехом», який пропонує гравцю зарплату близько 25 тисяч євро на місяць.

Клуб із Познані хоче взяти Георгія в оренду на один рік, при цьому, за інформацією видання Weszło, не хоче користуватися новим правилом ФІФА для легіонерів, які виступають у чемпіонаті України, згідно з яким команди можуть запрошувати до себе футболістів з УПЛ та не платити при цьому гроші. Керівництво «Леха» вважає за краще домовлятися з киянами на нормальних умовах, щоб зберегти хороші відносини, у тому числі й для можливого подальшого повноцінного трансферу гравця.

Додамо, що минулий сезон Цитаїшвілі розпочав в оренді в одеському «Чорноморці», за який зіграв 15 матчів (1 гол), а після початку повномасштабної війни перебрався до Польщі, де провів у складі краківської «Вісли» 7 матчів (1 гол).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» відправило скандального легіонера до клубу зі священного міста мусульман.

Фото ФК «Динамо»

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