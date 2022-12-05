Трагічна ніч на Дніпропетровщині: російські ракети поцілили у підприємство в Кривому Розі, вбивши його працівника

Російські військові продовжують завдавати ударів по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Минулої ночі три ракети прилетіли по Кривому Рогу, зруйнувавши виробничий цех одного з підприємств. Є жертви — тіло вбитого працівника дістали з-під завалів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Своєю чергою голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул додав деталі обстрілу. За його інформацією, постраждале підприємство зазнало дуже значних руйнувань.

«Дуже важка ніч. Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. Один працівник підприємства 1981 р. н загинув», — повідомив він.

Поліція на місці прильоту

Ще троє людей, за його інформацією, під час обстрілу дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також під артилерійськими ударами вночі вкотре опинився Нікопольський район — там прильоти зафіксовано у Марганецькій громаді. А вдень у селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд.

Постраждале обійстя

Завдали російські війська ракетних ударів і по сусідньому Запоріжжю. За повідомленням секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, мішенями стали об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Вирва від ракетного прильоту

Пошкоджене одне з приватних підприємств. На місці працюють рятувальні служби.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

Відзначимо, що раніше мішенню для ударів окупантів була й територія Запорізької АЕС, однак нині МАГАТЕ здійснює кроки у напрямі демілітаризації станції.

Фото t. me/starukhofficial, t. me/dnipropetrovskaODA/

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