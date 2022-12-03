Гроші підуть у фонд Зеленської: Пугачова та Галкін знайшли хитрий спосіб заробити на росіянах гроші для ЗСУ

Легендарна співачка Алла Пугачова та її не менш відомий чоловік, гуморист Максим Галкін, які вимушені через путінський напад на Україну жити за кордоном, знайшли «хитрий» спосіб допомогти українцям, збираючи гроші для українських воїнів із росіян.

Для цього вони нібито організували тур своїм замком у селі Грязь.

Шанувальники Пугачової та Галкіна зможуть побачити на власні очі, як жили їхні улюбленці, виклавши за екскурсію 10 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

Про це пише російське агентство з посиланням на Telegram-канал.

У повідомленні наводиться фото квитка, яким скористалися 1 грудня.

«Екскурсія „Замок примадонни“. Будуари Алли Борисівни, кімнати Максима Галкіна, вбиральні та клозети», — йдеться на квитку.

Зазначається, що гроші, які росіяни заплатили за вхід, нібито віддадуть до благодійного фонду першої леді України Олени Зеленської.

Слід зауважити, що фото та відеозйомку всередині було заборонено, тому справжність екскурсії перевірити складно. На квитку також є QR-код, перейшовши яким, дійсно можна потрапити на сайт Фонду першої леді України.

Саме зіркове подружжя таку ініціативу офіційно не коментувало.

Нагадаємо, за даними одного з російських Telegram-каналів, Примадонна та Максим Галкін не збираються продавати свій замок під Москвою і мають намір відвідувати маєток на свята.

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