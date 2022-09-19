«Пишаюся і захоплююся»: Лайма Вайкуле підтримала Аллу Пугачову

Знана співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноагентом, як і її чоловіка Максима Галкіна.

«Алла, пишаюся і захоплююся», — написала зірка в Instagram.

Фоловери співачки також висловлювали слова підтримки Пугачової та самій Лаймі Вайкуле.

Нагадаємо, що сам Максим Галкін, який виступив проти російської агресії, після рішення влади визнати його «іноагентом», заявив, що він «совістю не торгує».

Напади на Пугачову та Галкіна почалися після того, як вони, взявши дітей, поїхали за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. На Аллу Борисівну, зокрема, «наїжджав» пропагандист владімір солов'йов, а також «головний бісогон» росії нікіта міхалків.

Фото зі сторінки Лайми Вайкуле в соціальних мережах

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