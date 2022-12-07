Спеціально на той випадок, коли немає світла: смачні заготівлі з м'яса та сала для тривалого зберігання

Попри те, що найкращим способом тривалого зберігання продуктів вважається заморозка, українські господині за умов частого відключення електрики змушені шукати альтернативу.



На каналі «Смачно Просто та Доступно» розповіли, як приготувати смачні заготівлі з м'яса, сала та курки.



Авторка впевнена, що тушонка зі свинини чудово збережеться при кімнатній температурі, у коморі чи льосі. Заготівлі з сала та м'яса можна приготувати навіть якщо вдома немає світла.



Усі страви можна подавати з домашніми соусами та додавати спеції до смаку.



1. Рецепт свинини:

- м'ясо — 2,5 кг

- сіль — 50 гр

- приправа до м'яса -30 гр

- часник — 15 зубків

- лавровий лист-5 шт

- перець горошком — 20 шт



2. «Рецепт — бестселер» смачного сала:

- вода -1.5 л.

- сіль — 150 гр.

- перець горошком — 15шт.

- перець мелений — 2 гр.

- сало -1.5−2 кг.



3. Рецепт курки:

- курка — 3.0 кг

- сіль-60 г

- приправа для курки-20г

- олія-30 мл

- вода — по 2 ст. л у кожну банку



4 . Рецепт ніжного сала:

- вода-2 л.

- сіль — 300 гр на 6 літрових банок

- 4 кг сала



Процес приготування показано на відео.



«ФАКТИ» розповідали також, як зберегти продукти у холодильнику, коли надовго відключили електрику.

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