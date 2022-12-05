Холодильник холодить навіть у разі відключення світла: лайфхак з Одеси (відео)

Відключення електроенергії погано позначаються як на людях, так й на побутових приладах. Перепади напруги виводять техніку з ладу. Також виникають інші проблеми. Зокрема, у господинь відразу ж постає питання, як зберігати продукти у холодильнику та холодильній камері.

З цього приводу в Одесі дали прості рекомендації. Запропонований лайфак допоможе досягти того, щоб холод у холодильнику залишався до включення електрики.

У морозильній камері для підтримки оптимальної температури має бути багато льоду. Для цього варто покласти туди пляшки з водою чи заповнені пакети для льоду.

Якщо електрику відключили надовго, пляшками з замороженою водою можна обкласти їжу у холодильнику.



При відключенні електроенергії слід намагатися не відкривати зайвий раз холодильник. У закритому стані камера здатна підтримувати температуру до 24 годин. Якщо морозилка заповнена на всі 100%, то продукти там повинні зберігатися протягом 48 годин.



При високій ймовірності тривалого відключення електроенергії рекомендується перенести на тимчасове зберігання частину продуктів з холодильника у морозилку. Це допоможе довше зберегти свіжість продуктів.



Раніше ми розповідали, як урятувати побутову техніку при раптовому відключенні світла. А також, як правильно користуватися генераторами, щоб уберегти будинок від пожежі.

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