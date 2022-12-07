«Вічний ліхтарик»: як збільшити термін роботи ліхтаря у 100 разів (відео для «чайників»)

За умов постійного відключення електрики українці масово завозять генератори. А також шукають способи та вигадують лайфаки, як вижити в умовах можливого блекауту.

На YouTube-каналі MotoRoSt розповіли, як за допомогою звичайного резистора збільшити потужність найпростішого ліхтарика у 100 разів.

Ліхтарик, який автор намагається модернізувати, споживає 70 міліампер, тобто його роботи, при нових батарейках, вистачить на 10 годин.

Щоб продовжити роботу ліхтарика, потрібно в електричний ланцюг вставити резистор необхідної потужності.

Резистор суттєво зменшує споживання струму та впливає на потужність приладу. Світло ліхтарика виходить не яскраве, а приглушене. Але працювати він може набагато довше.

На відео показано, як розрахувати, який саме резистор взяти для того чи іншого ліхтарика. А також, як технічно вставити цей резистор у розрив ланцюга.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати побутову техніку при раптовому відключенні світла.

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