Купуйте радіоприймач на батарейках і не тільки: українцям розповіли, як підготуватися до можливого блекауту

Українців почали готувати до виживання за умов високої ймовірності нових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Так, мер Кременчука Віталій Малецький дав низку порад, як підготуватися до життя в умовах тривалого блекауту.

Придбайте радіоприймач на батарейках. Може зникнути мобільний зв'язок, а радіостанції транслюватимуть важливу інформацію.

Запасіться їжею, яка не псується без холодильника — крупи, консерви, овочі, олія.

Поповніть аптечку препаратами, які приймаєте регулярно.

Зробіть запас води, використовуючи всі можливі ємності — цебра, пластикові пляшки, бочки.

Зарядіть усі гаджети — телефони, ліхтарики, пауербанки.

Намагайтеся зберігати тепло в будинку: заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть витік тепла через вентиляцію. Якщо в будинку є пічне опалення — зробіть запас дров. Якщо є генератор — зробіть запас палива. Тримайте бак автомобіля повним.

Нагадаємо, раніше стало відомо про розроблені в уряді три сценарії «справжнього блекауту» в Україні.

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