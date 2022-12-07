росія застосовує проти України середньовічну магію та очі собак: екстрасенс розкрив деталі

Посилки з жахливим змістом, які отримали українські дипломати у кількох містах Європи, покликані не лише налякати адресатів, а й накласти на них певне закляття.

Про те, що кремль почав використовувати методи боротьби з опонентами, взяті у середньовікових трактатах з чаклунства, в інтерв'ю «Обозревателю» розповів астролог, нумеролог, екстрасенс Ігор Мехеда.

За його словами, очі собак, які відправили українським дипломатам в Іспанії, мають особливе магічне навантаження. В окультизмі так наводять вроки.

У середньовічних книжках по чаклунству пишуть, що тварину доводять до ненависті до світу й вбивають. Причому смерть має бути болісною. І потім енергетичну форму цієї тварини замовляють на те, щоб вона «з'їла» певну людину.

У багатьох релігіях вважається, що енергія душі концентрується саме у власних очах. Тому всю цю інформацію несуть очі вбитої тварини.

Якщо надіслати ці очі у конверті, той, хто їх побачить, отримає енергетичний удар від астральної форми цього мертвого собаки.

Астролог вважає, що тому, хто отримав таку посилку, треба свідомо у своєму серці відмовитись від програми, яку заклали в очах тварини, і вона піде туди, звідки прийшла.

Мехеда нагадав, що Москва, використовуючи середньовічний спосіб боротьби з Україною, копіює Третій Рейх.

Він також зазначив, що 70% росіян вірять в окультні трактати. Це показало недавнє опитування. По всьому світу 25% населення будь-якої країни також вірять у такі речі.

Нагадаємо, Україна політично вже перемогла росію у цій війні. А навесні 2023 року може повернути всі захоплені території, включаючи Донбас та Крим. Так що кремлю не допоможуть ніякі закляття.

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram