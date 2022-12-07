На стіні висів портрет кирила гундяєва: СБУ здійснює заходи безпеки на об'єктах церков московського патріархату

Співробітники Служби безпеки України продовжують здійснювати контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (Московського патріархату) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Як повідомляють у прес-центрі спецслужби, зокрема, правоохоронці навідалися до:

Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря Волинської єпархії;

Миколаївського Милецького чоловічого монастиря Володимир-Волинської єпархії

Успенского собору УПЦ МП в Херсоні;

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівського кафедрального собору та Храму Андрія Первозваного в Черкасах, а також Недільної школи та бібліотеки Черкаської єпархії УПЦ;

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївського жіночого монастиря (Уманський район);

Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря (Черкаський район);

Красногірського Свято-Покровського жіночого монастиря (Золотоніський район);

Канівського Успенського собору;

релігійної громади Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси).



У всіх вказаних об'єктах за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Портрет Кирила Гундяєва на стіні в одному з перевірених храмів УПЦ МП

Вилучений речовий доказ

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією — у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі та задля унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, 2 грудня президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до певних представників УПЦ МП в Україні.

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