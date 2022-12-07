Вивели на сцену під руки: занадто розповнівший українофоб Басков налякав шанувальників

Зовнішній вигляд миколи баскова, який підтримує путіна в його вторгненні в Україну, останнім часом викликає серйозне занепокоєння у його фанатів.



Про це пише одіозне видання «МК».



За словами журналістів, басков сильно погладшав й виглядає набряклим. Також стало відомо, що він важко ходить.



Шанувальники підозрюють, що зі співаком трапилося лихо — можливо, що артист серйозно хворий, але намагається це приховати. Сам музикант про своє самопочуття коментарів не давав, тому публіці доводиться лише гадати про те, що насправді відбувається зі здоров'ям зірки.



Грудень — час зйомок різноманітних новорічних програм. На записі одного з таких «блакитних вогників» стан виконавця викликав багато запитань. За словами журналістів, протягом останніх кількох років артист помітно здав.



«Баскова вели під руки. Одну ногу він підвалював. Кожен крок давався йому важко», — розповів очевидець.

На сцену баскову допомогли підвестися, а потім поставили до центру зали. Виступаючи, музикант не рухався з місця. Співав він під фонограму.



Видання зазначає, що вже не вперше за цей місяць виконавець лякає народ своїм виглядом. Раніше він викликав збентеження, з'явившись на шоу Бориса Корчевнікова. Співак прийшов у студію сильно опухлим. Досі люди гадають, через що артист погладшав та набряк. Серед озвучених версій були проблеми з нирками та надмірне захоплення випічкою.



Деякі користувачі мережі навіть припустили, що виконавець хіта «Шарманка» зіткнувся з наслідками невдалої пластики.



При цьому у російському шоубізнесі, згадуючи когось з зірок, обов'язково торкнуться Примадонни, називаючи її зрадницею, яка образила батьківщину. Співачка довго не звертала уваги на нападки. Нещодавно вже з Ізраїлю Пугачова назвала своїх переслідувачів з росії «жалюгідними тварями» та «брехунами».

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