Як жінці після 40 виглядати молодшою за допомогою зимового одягу

Кожна жінка хоче виглядати молодою, доглянутою та красиво одягненою. Особливо це є актуальним після 40 років. І досягти бажаного результату можна, не вдаючись до косметичних та пластичних процедур. Потрібно тільки не боятися змінити імідж, правильно підібравши свій гардероб.



Тим більше, що зимовий одяг цього сезону передбачає різноманітність варіантів, пише women-tusovka.



Щоб виглядати молодшою за допомогою одягу, перш за все, слід відмовитися від темних та похмурих забарвлень. Варто не тільки забути про чорний колір та його поєднання, але й відмовитися від яскравих «папуга» відтінків, які нічого не мають спільного зі смаком.



Щоб виглядати стильно, ефектно та молодо, намагайтеся віддавати перевагу пастельним тонам та м'якій бежевій, молочно-кавовій гамі.



Особливо важливо, щоб світлі відтінки одягу розташовувалися ближче до обличчя, вони візуально підсвічують його та не дозволяють виділятися зморшкам.



З обережністю слід одягати речі блакитних, зелених, жовтих, помаранчевих та коричневих відтінків, а також використовувати різнокольорові принти. Їхнє поєднання з пастельними тонами одягу можливе, але має підбиратися строго індивідуально.



Перевагу слід надавати лаконічним, геометричним принтам. Абстрактних візерунків, великих кольорів та дитячих малюнків слід уникати — вони не роблять жінку молодшою, а спрощують образ.



Жінкам після 40 років, займаючись підбором одягу для свого гардероба, слід обов'язково враховувати фактуру тканин. Перевагу слід віддавати матовим та благородним природним матеріалам з помірною, витонченою фактурою. Про оксамит, вельвет, блискучі, атласні тканини краще забути.



Гардероб жінки у віці після 40 років має бути ретельно продуманий. Дуже важливо знати міру, щоб не впадати в підлітковий стиль й разом з тим не захоплюватися мішкуватим одягом.



Повинно бути якнайбільше нейтральних речей, які ідеально підходять для комбінування. Він повинен складатися з суконь, штанів, спідниць, жакетів. З зимових речей слід віддавати перевагу дублянкам, спортивним курткам, шапкам великої в'язки. Спортивний одяг у багатьох випадках молодить жінок, які мають струнку фігуру.



Цього сезону у тренді багатошаровий одяг, який підійде жінкам, які бажають виглядати молодшими. Потрібно лише правильно скласти кольори та фактуру тканин, щоб підкреслити жіночність.



Жінкам, схильним до повноти, краще звернути увагу на одяг прямого крою, який легко приховує зайві сантиметри на талії.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як прибрати кілька сантиметрів з талії, щоб повернути фігурі привабливість.

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