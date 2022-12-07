Найсмачніший з усіх супів: як готувати квасоляний суп по-угорськи

Угорська кухня шанована і в Україні, зокрема в Закарпатті. Тож із настанням зимових холодів приготуйте родині угорський квасолевий суп, який добре зігріває і додає сил, радить авторка YouTube-каналу Швидко Смачно.

Особливість рецепту — у великій кількості свинини з овочами, відвареними в певному порядку, до яких лише наприкінці готування додається квасоля.

Покроковий рецепт

1. Подрібніть 500 грамів м'яса.

2. Обсмажте м'ясо з додаванням 30 г вершкового масла кілька хвилин на сильному вогні.

3. Подрібніть корінь петрушки.

4. Дрібно наріжте 1 брусок селери, болгарський перець і цибулину і тушкуйте під кришкою протягом 7 хвилин.

5. Залийте 2 л води і кип’ятіть овочі і м'ясо разом протягом 40 хвилин.

6. Окремо подрібніть 150 г бекону і підсмажте його на пательні кілька хвилин на сильному вогні. Туди ж додайте порізані цибулину, моркву, перець, паличку селери і пасеруйте під кришкою на повільному вогні.

7. Відваріть 300 г картоплі, порізані кубиками протягом 10 хвилин.

8. Окремо приготуйте томатний соус з додаванням 2 зубчиків часнику, 1 столової ложки томатної пасти, 2 г цукру, 2 ч. л. сушеної паприки, орегано, коріандру.

9. 400 г готової відвареної квасолі покладіть в томатний соус і варіть ще 5 хвилин.

10. Дайте зібраному супу покипіти ще 15 хвилин на середньому вогні. Наприкінці додайте порізану свіжу петрушку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як готувати смачний супчик із лосося або ж «зупу» по-західноукраїнськи.

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