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Книга рецептів

«Зупа» з лосося: простий та смачний рецепт

14:02 3 листопада 2022
суп

У кожній кухні світу є супи, секрети приготування яких добре відомі місцевим господиням. Нещодавно ми розповідали, як приготувати фінську юшку на вершках.

Сьогодні пропонуємо рецепт супу з лосося, який готують у польській кухні, а іноді й на Заході України. Там суп називають словом «зупа».

Тому, щоб передати колорит рецепта, ми залишили у ньому авторську назву.

А про те, як готувати «зупу» правильно, розповіла авторка youtube-каналу «Слимак Blog».

«Зупа з лосося — це, ймовірно, не зовсім традиційна українська страва, але повірте мені, вона дуже смачна. Найсмачнішою вона виходить, коли використовуйте голову та філе лосося. Але раз я не знайшла голови та хребта лосося, тож у моїй зупі буде лише філе», — розповідає авторка блогу.

На 4 літри зупи знадобиться :
300 грамів лосося
3−4 картоплини
2 середні моркви
1 цибуля
зелена цибуля
3 зубчики часнику
300 грамів кокосового молока (можна більше, якщо любите кокосове молоко)
сіль
перець
3 грами сала
імбир
орегано.

Сам процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати латиський суп з яловичини з овочами, а також що потрібно для грибної юшки по-закарпатськи, щоб вона мала насичений смак та аромат.

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