«Зупа» з лосося: простий та смачний рецепт
У кожній кухні світу є супи, секрети приготування яких добре відомі місцевим господиням. Нещодавно ми розповідали, як приготувати фінську юшку на вершках.
Сьогодні пропонуємо рецепт супу з лосося, який готують у польській кухні, а іноді й на Заході України. Там суп називають словом «зупа».
Тому, щоб передати колорит рецепта, ми залишили у ньому авторську назву.
А про те, як готувати «зупу» правильно, розповіла авторка youtube-каналу «Слимак Blog».
«Зупа з лосося — це, ймовірно, не зовсім традиційна українська страва, але повірте мені, вона дуже смачна. Найсмачнішою вона виходить, коли використовуйте голову та філе лосося. Але раз я не знайшла голови та хребта лосося, тож у моїй зупі буде лише філе», — розповідає авторка блогу.
На 4 літри зупи знадобиться :
300 грамів лосося
3−4 картоплини
2 середні моркви
1 цибуля
зелена цибуля
3 зубчики часнику
300 грамів кокосового молока (можна більше, якщо любите кокосове молоко)
сіль
перець
3 грами сала
імбир
орегано.
Сам процес приготування показано на відео.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати латиський суп з яловичини з овочами, а також що потрібно для грибної юшки по-закарпатськи, щоб вона мала насичений смак та аромат.171
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram