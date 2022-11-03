«Зупа» з лосося: простий та смачний рецепт

У кожній кухні світу є супи, секрети приготування яких добре відомі місцевим господиням. Нещодавно ми розповідали, як приготувати фінську юшку на вершках.

Сьогодні пропонуємо рецепт супу з лосося, який готують у польській кухні, а іноді й на Заході України. Там суп називають словом «зупа».



Тому, щоб передати колорит рецепта, ми залишили у ньому авторську назву.



А про те, як готувати «зупу» правильно, розповіла авторка youtube-каналу «Слимак Blog».



«Зупа з лосося — це, ймовірно, не зовсім традиційна українська страва, але повірте мені, вона дуже смачна. Найсмачнішою вона виходить, коли використовуйте голову та філе лосося. Але раз я не знайшла голови та хребта лосося, тож у моїй зупі буде лише філе», — розповідає авторка блогу.



На 4 літри зупи знадобиться :

300 грамів лосося

3−4 картоплини

2 середні моркви

1 цибуля

зелена цибуля

3 зубчики часнику

300 грамів кокосового молока (можна більше, якщо любите кокосове молоко)

сіль

перець

3 грами сала

імбир

орегано.



Сам процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати латиський суп з яловичини з овочами, а також що потрібно для грибної юшки по-закарпатськи, щоб вона мала насичений смак та аромат.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram