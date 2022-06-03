«Трішки бринзи, шкварочок — і ви не відірветесь від цієї смакоти»: готуємо на обід банош

Страва вважається візитівкою Закарпаття, де її готують у кожній родині. Хоча банош є дуже простою стравою, у її приготуванні є багато важливих дрібниць. Учасник шоу «МастерШеф» Олександр Горчаков поділився своїм перевіреним рецептом.

Нам знадобиться: кукурудзяна крупа або борошно — 150 г молоко — 400 г сметана — 1−2 ст. ложки бринза — 50−60 г шинка або шкварки — за бажанням сіль, перець — до смаку Приготування Найголовніше у баноші — це якісні та натуральні продукти. Кукурудзяну крупу насипаємо в казанок (або сотейник), заливаємо молоком, додаємо сіль, перець до смаку та варимо, постійно помішуючи, до готовності крупи. Час залежить від помелу. Консистенція має бути, як в густої сметани. В готову кашу додаємо 1−2 ложки жирної сметани і добре перемішуємо. Все! Викладаємо на тарілку наш банош. Зверху кладемо порізану шинку або шкварки та підсмажену цибульку. Ну, й звичайно, присипаємо подрібненою бринзою.

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