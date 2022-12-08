В Україні змінюються правила реєстрації транспортних засобів: що важливо знати

У Головному сервісному центрі МВС, де раніше розповідали, що номерний знак водія можна зберегти в родині автовласника, повідомили, що з 14 грудня набувають чинності зміни у процедуру реєстрації і перереєстрації транспортних засобів.

«Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Це виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатися за послугою щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу», — цитує «Укрінформ» заступника начальника Головного сервісного центру МВС Володимира Баранця.

Баранець уточнив, що висновок експертної служби буде дійсний 10 днів. Проте пройти експертне дослідження у сервісному центрі та здійснити реєстраційні дії можна в один день. Окрім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення дозволить у майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів — власника і покупця.

При купівлі-продажу авто потрібно буде спочатку звернутися до експертної служби МВС та отримати висновок про транспортний засіб, а потім власник та покупець або їхні уповноважені представники з цим чинним висновком звертатимуться до сервісного центру МВС і проводитимуть перереєстрацію транспортного засобу. Також це можна буде зробити і онлайн.

Експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях, як перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу, перереєстрація авто після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року тощо.

«Ще одна важлива зміна, яка пов'язана з цим, полягає у тому, що можна буде відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або онлайн-послуги щодо перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу — тобто, обрати виключно цифровий», — зазначив він та додав, що цифрові документи єПосвідчення водія і єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стануть не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути і єдиними наявними документами, які дають право на керування транспортним засобом.

Отже, за словами Баранця, після перевірки за всіма потрібними базами і реєстрами укласти договір куплі-продажу онлайн через «Дію» буде так само безпечно, як і фізично прибувши у сервісний центр МВС.

«Також буде дозволено отримати, замінити і користуватися посвідченням водія онлайн. Процес імплементації законодавчих змін буде відбуватися у кілька етапів. Про етапність змін та про запровадження у життя повного спектру онлайн-послуг ми будемо інформувати», — додав представник ГСЦ МВС.

Раніше у сервісному центрі оновили сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу».

Фото зі сторінки ГСЦ МВС

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