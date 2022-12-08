Україна активно застосовує міжнародні організації, щоб наблизити покарання російських воєнних злочинців та пропагандистів. Так, багато з них, як Нікіта Міхалков чи танкісти, що розстрілювали цивільних, оголошуються в міжнародний розшук. На жаль, цими ж інструментами користуються і російські «правоохоронці» та спецслужби.

ФСБ вимагає екстрадиції на росію віце-премʼєрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та заступниці очільника МЗС Еміне Джапарової. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність рф. Так, не дивуйтеся, ми також знаємо, що в запоребріку вони — на всю голову. Але такий запит росіяни спрямували до Інтерполу.

Також спецслужба подала прохання до Лефортівського суду Москви заочно арештувати українських чиновників. Скріншот інформації про це з сайту Московського міського суду наводить телеграм-канал avtozaklive. Дати розгляду прохань поки не призначені.

Наразі Верещук занесена в базу розшуку МВС росії — як розшукувана за кримінальною статтею (якою — не вказано). Джапарової там поки немає. Але пресслужба суду вказує, що документи на арешт українок надійшли після оголошення їх у міжнародний розшук. ФСБ просить узяти їх під варту з момента «фізичного затримання, екстрадиції чи депортації на територію рф».

«ЗМІ написали, що росіяни заочно арештували та оголосили мене в розшук за „посягання на територіальну цілісність рф“. Всі мене про це питають. Ну що я можу сказати? ЦЕ МОЯ РОБОТА!», — прокоментувала цю новину Ірина Верещук.

Також не сумує Еміне Джапарова: «А свою „медаль“ я сьогодні теж отримала:) ФСБ просить Лефортівський суд Москви заочно мене заарештувати у справі про „порушення територіальної цілісності росії“. Зізнаюсь) я займаюсь відновленням територіальної цілісності України з 2014 року, з перших днів окупації росією моєї Батьківщини. Тому сприймаю такі дії, як визнання ефективності своєї роботи».

Нагадаємо, що росію кілька разів намагались виключити з системи Інтерполу. На жаль, поки що цього не вдалося зробити, тому росіяни можуть ініціювати міжнародний розшук тих, хто їм заважає. Але їх обмежили у праві надсилати документи на розшук безпосередньо до країн-учасників. Спочатку запит повинен бути переданий Генеральному секретаріату Міжнародної кримінальної поліції, де будуть вирішувати чи відповідає він правилам організації та чи давати йому хід.

Але й така система періодично дає збої, за запитами рф у світі арештовують українських патріотів. Так, недавно в Стамбулі була затримана українська кримськотатарська журналістка з телеканалу ATR Гульсум Халілова, що приїхала туди отримувати міжнародну премію. За кілька годин роботи адвокатів та міжнародної спільноти дівчину звільнили. Але загроза видачі її до рф була реальною.

На щастя, більшість російських запитів Інтерпол відхиляє. Так, днями він відмовив у запиті на арешт та екстрадицію журналістів Андрія Солдатова й Олександра Невзорова, експоліцейського Олега Кашинцева та блогерки Вєроніки Білоцерківської. Їх звинувачують у розповсюдженні фейків та дискредитації російської армії. Оскільки такі статті кримінального кодексу є тільки на росії, законодавство інших країн-учасниць їх не містить, то виконання запиту Інтерпол не вважає можливим. Окрім того, було заявлено, що і стаття, і звинувачення, висунуті за нею, є політично мотивованими.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія намагається активно втручатися в усі сфери міжнародного життя, щоб дестабілізувати міжнародну обстановку. Так, є підозра, що вона ініціювала плани захоплення Рейхстагу та повалення уряду в Німеччині, розсилку моторошних послань та вибухових пристроїв у посольства України та відомства різних країн тощо.

Фотоколаж в заголовку з сайту unian

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