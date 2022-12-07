У п'ятницю, 9 грудня, за підсумками поєдинків ¼ фіналу визначиться перша пара півфіналістів чемпіонату світу з футболу, який ще раніше сенсаційно покинули команда Німеччини та збірна Іспанії.

На Національному стадіоні в Лусаїлі змагатимуться віцечемпіони світу 2018 року хорвати, які в 1/8 фіналу лише в серії післяматчевих пенальті пройшли Японію, та один з головних фаворитів турніру Бразилія, що без проблем розгромила Південну Корею (4:1).

У минулі роки хорвати та бразильці протистояли один одному чотири рази. При цьому балканцям вдалося уникнути поразки лише одного разу (1:1 у товариському поєдинку у 2005-му). Причому Бразилія виграла обидві зустрічі на чемпіонатах світу: 1:0 на ЧС-2006 та 3:1 на ЧС-2014.

Бачать п'ятиразових чемпіонів світу фаворитом букмекери й цього разу. Наприклад, букмекерська контора William Hill ставки на перемогу Хорватії в основний час приймає з коефіцієнтом 9,50, на нічию — 4,80, на виграш Неймара та компанії — 1,33.

У вечірньому поєдинку на арені «Едьюкейшн сіті» в Ер-Райяні відбудеться ще одне європейсько-південноамериканське протистояння, в якому путівку до півфіналу оскаржать Нідерланди, що вибили з турніру США (3:1) та Аргентина, яка не без зусиль здолала 1/8 фіналу. Австралія (2:1).

У минулі роки «помаранчеві» та земляки Дієго Марадони п'ять разів перетиналися один з одним на чемпіонатах світу і жодного разу Аргентина не обіграла суперника в основний час: на ЧС-1974 голландці розгромили опонента у півфіналі (4:0), на ЧС-1978 аргентинці взяли реванш лише у додатковий час у фіналі (3:1), на ЧС-1998 Нідерланди виграли у чвертьфіналі (2:1), на ЧС-2006 у поєдинку у групі сильнішого не було визначено (0:0), а на ЧС-2014 південноамериканці у півфіналі відсвяткували успіх у «лотереї» (ігровий час — 0:0; за пенальті — 4:2).

У майбутньому матчі букмекери бачать фаворитом Ліонеля Мессі та компанію, приймаючи ставки на успіх голландців у основний час з коефіцієнтом 3,60, на нічию — 3,10, на перемогу Аргентини — 2,20.

ЧС-2022. ¼ фіналу

9 грудня (п'ятниця)

Хорватія — Бразилія 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Нідерланди — Аргентина 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що ще у двох чвертьфіналах чемпіонату світу у суботу, 10 грудня, зіграють Марокко — Португалія та Англія — Франція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Португалія залишила Кріштіану Роналду в запасі і забила швейцарцям у матчі ЧС-2022 шість м'ячів.

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