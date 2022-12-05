Феноменальна Бразилія забила чотири м'ячі та відправила Південну Корею додому: відеоогляд матчу ЧС-2022

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі слідом за Хорватією, яка в серії пенальті обіграла Японію, черговим чвертьфіналістом стала збірна Бразилії.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Бразилія — Південна Корея — 4:1

Голи: Вінісіус Жуніор (7), Неймар (13, з пенальті), Рішарлісон (29), Пакета (36) — Пек Син Хо (76).

Південна Корея напевно закохала в себе багатьох вболівальників на нинішньому мундіалі і яскравою грою в поєдинку з Ганою, нехай і програному азіатами, і перемогою над Криштіану Роналду й компанією в останньому турі групового турніру.

От тільки в поєдинку з Бразилією мало хто давав корейцям хоч якісь шанси. І підопічні Тіте у всій красі продемонстрували ще в першому таймі, на що здатні «чарівники м'яча», коли у них йде гра й вони отримують від неї задоволення. Пентакампеони ще до перерви відправили чотири м'ячі у ворота корейців (раніше бразильцям подібне вдавалося лише одного разу — на ЧС-1954 у матчі з Мексикою), причому забивали на будь-який смак — на особливу увагу заслуговує комбінація, яка завершилася точним ударом Рішарлісона.

Один із голів, реалізувавши пенальті, записав на свій рахунок Неймар, який повернувся після травми. Таким чином, він став третім футболістом, після Пеле та Роналдо, який відзначився забитим м'ячем на третьому чемпіонаті світу.

Примітно, що на груповій стадії підопічні Тіте забили лише три м'ячі (два у ворота Сербії та один — Швейцарії), а тут — одразу чотири за 45 хвилин! Сили, мабуть, берегли на стадію плей-оф…

Після перерви Бразилія вже грала у своє задоволення, особливо не напружуючись, але при цьому дозволила супернику забити гол престижу. Утім, від цього настрій пентакампеонів від перемоги напевно не погіршився…

Додамо, що у чвертьфіналі ЧС, куди бразильці вийшли вже 17-й раз в історії, підопічні Тіте зіграють 9 грудня в Аль-Раяні з Хорватією.

Нагадаємо, що в інших парах 1/8 фіналу ЧС-2022 у вівторок, 6 грудня, зіграють Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія без постраждалого від грабіжників Стерлінга розгромила Сенегал.

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