Телеведуча Надія Матвєєва закрутила роман з чоловіком, молодшим на 20 років

Телеведуча Надія Матвєєва, яка раніше розкрила секрет свого позитивного настрою, поділилася подробицями особистого життя. Вона зізналася, що закрутила роман з чоловіком, молодшим на 20 років. Його ім’я зірка не називає. Однак каже, що разом вони вже понад рік. За цей час пережили різні випробування, в тому числі й війну. За словами Надії, ці випробування лише зміцнили їхні стосунки.

«Я вважаю, що це велике щастя ще й тому, що всі випробування ми проходимо разом. Як доросла жінка, я розумію, що саме за таких обставин можна ненавмисно перевірити одне одного, швидше відчути, чи це твоя людина, чи ні. Тим більше, це не дуже традиційні стосунки. Я маю на увазі різницю у віці. Він молодший за мене, і набагато — 20 років. Для мене це було певною мірою табу, я не уявляла, що таке може бути. Але життя таке, і ось, маємо те, що маємо», — поділилася Надія в інтерв’ю Іванні Слабошпицькій.

Матвєєва зізнається, що перший рік стосунків був важким. Вони пристосувалися, кожен працював над собою.

«Я розумію, наскільки я набагато більше внутрішньо працюю над тим, щоб щось не зіпсувати, щось зрозуміти. І теж можна подякувати долі, що стосунки припали на цей період. З одного боку, мені набагато легше, бо є людина, яка мене підтримує. З іншого боку, я просто відчуваю ці випробування. Так, буває і складно, тому що з огляду на те, як це швидко сталося і як воно виникло, і ця різниця у віці… Я не уявляла, що в моєму житті будуть саме такі випробування, але життя не питає. Я захоплююсь тим, що відчуваю. Це людина, якій я можу довіряти і яка може довіряти мені. Це найважливіше», — каже Матвєєва.

Вона намагається не перейматися через думку суспільства, рідних та знайомих. Вони з насторогою ставляться до подібних стосунків та вважають, що чоловік може використати популярність Надії у власних цілях.

Раніше, в інтерв’ю «ФАКТАМ» Надія Матвєєва розповіла про свою родину та проект, завдяки якому стала популярною.

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