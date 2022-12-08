Луїсу Енріке не пробачили провал на ЧС-2022: Іспанія оперативно знайшла нового тренера збірної

Одна з найсильніших збірних світу Іспанія, яка сенсаційно вилетіла від Марокко вже в 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі, відправила у відставку 52-річного головного тренера Луїса Енріке, повідомляє офіційний сайт національної федерації футболу.

Нагадаємо, що знаменитий у минулому футболіст «Реала» та «Барселони», а також олімпійський чемпіон у складі збірної країни очолив іспанську команду після ЧС-2018. Під його керівництвом збірна двічі потрапляла до Фіналу чотирьох Ліги націй і дійшла до півфіналу Євро-2020, де поступилася у серії пенальті майбутнім чемпіонам італійцям.

До речі, після завоювання чемпіонського титулу на ЧС-2010 Іспанія провалила три поспіль світові першості (ЧМ-2014 — невихід з групи, ЧС-2018 та ЧС-2022 — виліт в 1/8 фіналу), при цьому не зумівши виграти на турнірах у Бразилії, росії та Катарі жодного матчу у команд з Європи, Африки чи Південної Америки.

Додамо, що Королівська федерація футболу оперативно визначилась з кандидатурою нового наставника збірної Іспанії. Команду очолив 61-річний Луїс де ла Фуенте, який раніше тренував юнацькі та молодіжні збірні країни і виграв Євро U-19 (в 2015-му), U-21 (в 2019-му), а також «срібло» Олімпіади-2020.

Новий головний тренер збірної Іспанії 61-річний Луїс де ла Фуенте

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Луїса Енріке померла 9-річна донька.

Фото Twitter Selección Española de Futbol

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