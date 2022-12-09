Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля підписав контракт із іспанським клубом

33-річний колишній футболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Роман Зозуля, який емоційно відреагував на визволення Херсона, продовжить свою кар'єру в Іспанії.

Форвард, який перебував у статусі вільного агента, підписав контракт до кінця сезону з іспанським клубом «Райо Махадаонда», що базується у передмісті Мадриду. Нова команда нашого співвітчизника виступає у третьому за силою дивізіоні країни, посідаючи 17-те місце (14 очок після 15 зіграних матчів).

Roman Zozulya firma fins final de temporada con el Rayo Majadahonda



#VamosMiRayo — CF Rayo Majadahonda (@RMajadahonda) December 8, 2022

Додамо, що минулий сезон Зозуля провів у сегунді, другому дивізіоні Іспанії, зігравши у складі «Фуенлабради» 37 матчів та забивши 3 голи, але з кінця травня, коли контракт завершився, перебував без ігрової практики. З початку повномасштабної війни росії проти України Роман активно займається волонтерством, відправляючи з Іспанії допомогу на підтримку ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної України Артем Кравець змінив клуб у Туреччині.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram