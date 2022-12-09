Екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла журналісту Славі Дьоміну, коли окупанти, які 5 грудня здійснили масовану атаку на українські міста, знову це повторять. Крім того, вона пояснила, яка наразі ситуація в країни-терористки з ракетами та дронами.

«Карти кажуть, що наступний обстріл буде наступного тижня, але може бути і 11 грудня. До кінця грудня масовані атаки будуть. Окупанти працюють за схемою — раз на тиждень, — розповіла екстрасенс та таролог. — Наша ППО спрацювала так блискуче, тому що військові почали працювати якось по-іншому. За останній тиждень до нас надійшло багато закордонної зброї. Поставки не припиняються. Карти показують, що все відпрацьовано і відбувається, як на заводі печуть хліб — так само приходить допомога. Повний блекаут не відбудеться в жодному місті, у новорічну ніч світло буде в домівках українців».

За словами Хомутовської, 5 грудня на територію Молдови впали залишки російської ракети. А щодо запасів, то у росії дійсно вичерпані ресурси, але в той же час триває виробництво нових ракет.

«В них є залишки іранських дронів. Поки вони їх притримують, вони начебто незадоволені ними, бо якось не відпрацьовують себе. Але то не означає, що їх не будуть застосовувати».

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