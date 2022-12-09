Армія рф використовує в Україні ту ж тактику, що і терористи «Ісламської держави» в Сирії та Іраку. Про це повідомив представник Державного департаменту США Майкл Тірре під час пресконференції комітету Конгресу США, відомого як Гельсінська комісія, де були обговорені питання мінування значних ділянок української території та терору проти мирного населення, передає «Голос Америки».

«Ми знаємо від українських офіційних осіб, що російські солдати цілеспрямовано грабують будинки цивільного населення та мінують значні території. Це нагадує тактику членів „Ісламської держави“ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити якомога більше мирних жителів, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок, — сказав Тірре. — Розмінування великих територій України є „найбільшим викликом з часів Другої світової війни“. Наразі в Україні не вистачає груп розмінування, тому США планують збільшити допомогу у навчанні та надати додаткове обладнання».

Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на розмінування. Кошти підуть на навчання, забезпечення обладнанням, а також на роботу команд, йдеться в заяві Гельсінської комісії. Президент України Володимир Зеленський також говорив про «терор через міни» росії у своєму виступі. За його словами, це «більш жорстоко і підло, ніж ракетний терор, тому що немає системи протимінної боротьби, яка може знищити хоча б частину ракет, як у випадку з протиповітряною обороною». Наразі замінована територія становить понад 170 тисяч квадратних кілометрів.

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